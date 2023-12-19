Планируются ли послабления валютных ограничений: НБУ встретился с австрийским бизнесом в Украине в ходе второго Австрийского бизнес-завтрака (укр)

Відповіді на важливі питання бізнесу щодо валютної лібералізації в Україні надали Голова Національного Банку України – Андрій Пишний та заступник Голови – Юрій Гелетій.

"Прозора комунікація з бізнесом – один із пріоритетів для Національного банку, і ми зацікавлені у поглибленні нашого діалогу. Ми розуміємо важливість передбачуваності політики центрального банку для бізнес-планування, а відтак і пожвавлення економічної діяльності в країні", – зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.

До зустрічі долучилися представники 24 австрійських та німецьких бізнесів в Україні – українські підприємства, зареєстровані в Україні, серед яких: Porsche Ukraine, Doka Ukraine, AMIC ENERGY, Lufthansa, Robert Bosch Ltd, Henkel Bautechnik Ukraine та інші.

Зустріч відбулася за підтримки Посольства Республіки Австрія в Україні та при організації Торгового відділу Посольства Австрії – ADVANTAGE Austria.

"Ми розуміємо потреби бізнесу і зацікавлені у тому, щоб дати більше "кисню" економіці. Водночас наші рішення не повинні створювати ризики, а навпаки – формувати доданий ефект для економіки, допомагати залучати новий капітал", доповнює Голова НБУ Андрій Пишний.

Важливо розуміти, що ефективна комунікація з державними органами країни має вирішальний вплив для створення інвестиційного клімату, що сприятиме сталому росту та розвитку економіки країни в цілому.

Австрійський бізнес сніданок проходить в форматі Q&A, де кожен учасник має можливість поставити найактуальніше питання до представників органів державної влади.

Попередня зустріч, яка відбулась у межах Австрійського бізнес сніданку у серпні поточного року була присвячена обговоренню гострих питань, пов’язаних з оподаткуванням, до якої долучилась Марина Твердохлєб, в.о. начальника Головного управління ДПС у місті Києві.