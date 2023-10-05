Италия готовится передать Украине восьмой пакет военной помощи

В Италии готовятся к передаче Украине восьмого пакета военной помощи, однако еще не решили, каким будет его содержание.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает Avvenire.

Министр обороны отверг слухи о разногласиях с министром иностранных дел Антонио Таяни относительно решения передать новый пакет помощи Украине, заявив, что у них существует "полная синергия".

Накануне Крозетто заявил, что от украинской стороны постоянно поступает запрос на помощь, но в Риме должны сверять, что они могут передать по сравнению с тем, что нужно Киеву.

"Восьмой пакет доступен, но пока это лишь декларация о намерениях. Есть два аспекта: политический и технический, чтобы понять, что мы можем дать, не ставя под угрозу необходимость постоянно поддерживать сегодняшний уровень итальянской обороны", – заявил Крозетто.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьером Италии Джорджией Мелони обсудил будущий пакет помощи и двустороннее соглашение о "гарантиях безопасности", а также будущее председательство Италии в "Группе семи".

Во время открытия саммита лидеров Зеленский в речи отметил, что Россия способна восстановить свой военный потенциал примерно до 2028 года, если получит паузу в боевых действиях.

Ранее Гвидо Крозетто заявил о возможности переговоров между Украиной и РФ следующей весной.