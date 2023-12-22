Столтенберг: Путин навсегда потерял Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что РФ не сможет достичь своих целей в Украине несмотря на ее большие усилия.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью DPA, сообщает DW.

По его словам, полномасштабным вторжением российский президент стремился помешать движению Украины в НАТО и Евросоюз, но через два года войны Украина "ближе к НАТО и ЕС, чем когда-либо".

"Путин потерял Украину навсегда", – заявил Столтенберг, отметив, что для России это большое стратегическое поражение, тогда как Украина в конце концов достигнет своей цели в виде вступления в НАТО.

Генсек НАТО добавил, что РФ приходится платить огромную цену за войну против Украины, ведь Москва, указал он, уже потеряла сотни самолетов, тысячи танков и 300 тысяч солдат.

Столтенберг констатировал, что из-за войны в России выросла инфляция и снизился уровень жизни, она теперь сильнее политически изолирована, чем раньше, но все это не изменило курс Кремля.

"У нас нет никаких признаков того, что Путин изменит свои цели и свою политику. Он и в дальнейшем будет пытаться оккупировать больше территории", – сказал он.

Генсек НАТО воздержался от комментариев относительно планов Украины провести дополнительную мобилизацию в армию, но отметил, что никто не понимает потребности в военных лучше самих украинцев.

"Украинцы показали, что они способны защитить себя, дать отпор, особенно когда они получают оружие от Германии и многих других стран НАТО", – подчеркнул Столтенберг.

Он также призвал решительно продолжать поддержку Украины и изучить возможность предоставления Киеву большего количества оборонного оборудования путем внесения изменений в существующие соглашения с третьими странами.

"В общем, нам нужно наращивать наше производство, чтобы лучше помогать Украине и лучше защищать себя", – резюмировал генсек НАТО.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил сопротивление украинцев полномасштабному вторжению России, которая, по его словам, не смогла достичь поставленных целей.

Напомним, накануне министры иностранных дел Франции и Великобритании заверили, что будут поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения "столько, сколько потребуется", при этом важно, чтобы президент Владимир Путин проиграл.