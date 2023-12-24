Каков евроинтеграционный календарь Украины на 2024 год

Недавно Евросоюз принял историческое решение об открытии переговоров с Украиной о членстве.

Что будет дальше?

О календарном плане евроинтеграции Украины на следующий год и возможных трудностях на этом пути читайте в колонке директора программы "Европа и мир" Международного фонда "Возрождение" Дмитрия Шульги Не дать Орбану шанса на вето: что ждет евроинтеграцию Украины в 2024 году.

Дмитрий Шульга отмечает, что первая важная дата – 1 февраля 2024 года. Тогда должен состояться саммит ЕС с утверждением Ukraine Facility – 50 млрд евро для Украины на 2024-27 годы. По всем источникам, отмечает автор колонки, это решение не должно стать проблемой, даже в случае блокирования венгерским премьером Орбаном.

"До марта мы должны выполнить все 4 дополнительные требования Еврокомиссии, сформулированные в отчете о расширении в ноябре этого года.

По сути, осталось одно требование – закон о лоббизме. Но важно, чтобы он собственно был таким, что ограничивает лоббизм в интересах олигархов, а не общественную адвокационную деятельность в интересах общества", – добавляет эксперт.

Он напоминает, что в марте будет новый промежуточный отчет Еврокомиссии с оценкой выполнения дополнительных требований, и наверняка сразу с рекомендацией об утверждении рамки переговоров (negotiating framework) с Украиной.

Далее весной (возможно, сразу же в марте), предполагает представитель Международного фонда "Возрождение", – может быть решение ЕС об утверждении рамки переговоров.

После этого – ориентировочно конец весны – должны официально открыться переговоры, то есть должна быть проведена первая межправительственная конференция.

"Затем июнь – выборы в Европарламент.

Далее – лето-осень – выборы председателя и членов Еврокомиссии. Мандат нынешнего состава Еврокомиссии истекает 31 октября 2024 года, к тому времени должен быть определен состав новой", – пишет автор колонки.

Причем вторая половина 2024 года – это время председательства Венгрии в Совете ЕС, напоминает Шульга.

В общем, обращает внимание эксперт, Украине важно было бы получить решение стран-членов об открытии максимального количества глав уже в первой половине 2024-го.

Или, еще лучше – в переговорной рамке предусмотреть их открытие решениями Еврокомиссии, и/или квалифицированным большинством стран-членов.

И половина 2025 года – председательство Польши в Совете ЕС. И это наверняка будет время начала серьезного разговора о бюджете ЕС на следующие 7 лет – 2028-2034, прогнозирует представитель Международного фонда "Возрождение".

"Это будет действительно важный для нас процесс, потому что деньги на расширение, на принятие Украины в состав ЕС должны быть предусмотрены в этом новом 7-летнем бюджете", – обращает внимание Дмитрий Шульга.

Также он прогнозирует, как будут идти переговоры о вступлении.

Во-первых, отмечает автор колонки, эти переговоры в основном будут о темпах принятия европейских стандартов/гармонизации нашего законодательства и секторальных политик с нормами и подходами ЕС.

По словам директора программы "Европа и мир" Международного фонда "Возрождение", сейчас ЕС больше внимания будет обращать на меры Украины по внедрению равного playing field – правил конкуренции, социальных, экологических и технических стандартов.

Поэтому, и украинскому бизнесу следует думать стратегически и как можно скорее готовиться и адаптироваться к этим требованиям, чем ждать, пока ЕС обвинит Украину в недобросовестной конкуренции и начнет блокировать доступ к Общему рынку.

"Здесь будут затрагиваться многие интересы, каждый из которых будет предпочитать отстаивать свои позиции", – предупреждает эксперт.

В общем, если посмотреть на текущие темпы евроинтеграции, пишет автор колонки, то можно прогнозировать, что Украина не будет готова к вступлению в ЕС за 2 года, как обещают чиновники.

Однако основания для ускорения нашего законодательного приближения к ЕС все же существуют, добавляет представитель Международного фонда "Возрождение".

Больше деталей и объяснений на эту тему – в колонке Дмитрия Шульги Не дать Орбану шанса на вето: что ждет евроинтеграцию Украины в 2024 году.