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Минобороны Британии показало, как в 2023 году тренировало украинских военных

Видео
Среда, 27 декабря 2023, 17:32

Министерство обороны Великобритании показал отренировки украинских военных в Соединенном Королевстве в 2023 году.

Как пишет "Европейская правда", ведомство опубликовало соответствующее видео в Twitter (X).

"Украинские новобранцы в 2023 году упорно тренировались в сельской местности Великобритании", – говорится в сообщении.

Как указывает Минобороны, более 30 тысяч украинских военных уже прошли подготовку по программе операции Interflex.

Ранее для украинских военнослужащих, которые учатся в Великобритании в рамках операции Interflex, британские инструкторы совместно с местной украинской общиной организовали рождественские вечеринки.

В Британии продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц, к которым должна также присоединиться Румыния.

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