Минобороны Британии показало, как в 2023 году тренировало украинских военных

Министерство обороны Великобритании показал отренировки украинских военных в Соединенном Королевстве в 2023 году.

Как пишет "Европейская правда", ведомство опубликовало соответствующее видео в Twitter (X).

"Украинские новобранцы в 2023 году упорно тренировались в сельской местности Великобритании", – говорится в сообщении.

In 2023 across the British countryside, Ukrainian recruits have been training hard.



Over 30,000 have now been trained on Op Interflex.



