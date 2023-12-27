Минобороны Британии показало, как в 2023 году тренировало украинских военных
Среда, 27 декабря 2023, 17:32
Министерство обороны Великобритании показал отренировки украинских военных в Соединенном Королевстве в 2023 году.
Как пишет "Европейская правда", ведомство опубликовало соответствующее видео в Twitter (X).
"Украинские новобранцы в 2023 году упорно тренировались в сельской местности Великобритании", – говорится в сообщении.
In 2023 across the British countryside, Ukrainian recruits have been training hard.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 27, 2023
Over 30,000 have now been trained on Op Interflex.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/UJRaxMdMmB
Как указывает Минобороны, более 30 тысяч украинских военных уже прошли подготовку по программе операции Interflex.
Ранее для украинских военнослужащих, которые учатся в Великобритании в рамках операции Interflex, британские инструкторы совместно с местной украинской общиной организовали рождественские вечеринки.
В Британии продолжается так называемая операция Interflex – обучение для украинских военных от 10 стран-союзниц, к которым должна также присоединиться Румыния.
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