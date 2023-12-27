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Міноборони Британії показало, як у 2023 році тренувало українських військових

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Середа, 27 грудня 2023, 17:32

Міністерство оборони Великої Британії показало тренування українських військових у Сполученому Королівстві в 2023 році.

Як пише "Європейська правда", відомство опублікувало відповідне відео у Twitter (X).

"Українські новобранці в 2023 році наполегливо тренувалися в сільській місцевості Британії", – йдеться в повідомленні.

Як вказує Міноборони, понад 30 тисяч українських військових вже пройшли підготовку за програмою операції Interflex.

Раніше для українських військовослужбовців, які навчаються у Великій Британії в межах операції Interflex, британські інструктори спільно з місцевою українською громадою організували різдвяні вечірки.

У Британії триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць, до яких має також долучитись Румунія.

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