Міноборони Британії показало, як у 2023 році тренувало українських військових

Міністерство оборони Великої Британії показало тренування українських військових у Сполученому Королівстві в 2023 році.

Як пише "Європейська правда", відомство опублікувало відповідне відео у Twitter (X).

"Українські новобранці в 2023 році наполегливо тренувалися в сільській місцевості Британії", – йдеться в повідомленні.

In 2023 across the British countryside, Ukrainian recruits have been training hard.



Over 30,000 have now been trained on Op Interflex.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/UJRaxMdMmB