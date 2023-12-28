Ким Чен Ын приказал военным ускорить подготовку к войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал военным, производителям боеприпасов и ядерного оружия ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять тому, что он назвал беспрецедентными конфронтационными шагами со стороны США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное агентство КНДР ЦТАК.

Говоря о направлениях политики на новый год на ключевом заседании правящей партии страны в среду, Ким также заявил, что Пхеньян расширит стратегическое сотрудничество с "антиимпериалистическими независимыми" странами.

Северная Корея расширяет связи, в частности, с Россией, и Вашингтон обвиняет Пхеньян в поставках военной техники в Москву для использования в войне с Украиной, в то время как Россия оказывает техническую поддержку, чтобы помочь Северной Корее развивать свой военный потенциал.

"Он (Ким) поставил воинственные задачи перед Народной армией, промышленностью боеприпасов, ядерного оружия и секторами гражданской обороны для дальнейшего ускорения подготовки к войне", – сообщило ЦТАК.

В четверг президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил прифронтовую воинскую часть в восточном уезде Йончхон, чтобы проинспектировать ее обороноспособность, и призвал к немедленному возмездию в случае любых провокаций со стороны Северной Кореи.

Во время партийного пленума Ким также изложил экономические цели Северной Кореи на новый год, назвав его "решающим годом" для выполнения пятилетнего плана развития страны.

Во вторник началось 9-е пленарное заседание 8-го центрального комитета Трудовой партии Кореи, которое подводит итоги года, в течение которого изолированная Северная Корея закрепила ядерную политику в своей конституции, запустила спутник-шпион и осуществила запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты.