Почему Германии выгодно вступление Украины в Евросоюз

Второе место по объемам военной поддержки Украины и лидерство в продвижении идеи ее вступления в ЕС. Это все – о сегодняшней Германии. Два года полномасштабной войны в корне изменили отношение Берлина к Украине.

Но еще более сногсшибательными стали изменения в позиции канцлера Олафа Шольца, сыгравшего решающую роль в "укрощении" венгерского премьера Виктора Орбана в вопросе открытия переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Чем руководствовался Шольц? Являются ли необратимыми изменения в Германии? И есть ли риск смены власти в Германии на антиукраинскую?

Обо всем этом редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с немецким политологом и экспертом Сергеем Сумленным. Рекомендуем посмотреть разговор полностью. Текстовое изложение основных тезисов разговора – в материале Другой Олаф Шольц: как Украина помогает Германии вернуть роль лидера Европы.

Действующий канцлер Германии действительно имеет имидж нерешительного политика. Хотя на самом деле он всегда был человеком, способным решать вопросы – и здесь никаких изменений в его деятельности нет. Просто его стиль в решении вопросов является другим, чем многие хотели бы видеть.

Сила Олафа Шольца заключалась в его способности к очень мощной подковерной работе, в хорошем смысле этого слова. Когда непубличные переговоры и договоренности дают результат.

Именно поэтому он стал федеральным канцлером Германии.

И именно это мы увидели 14 декабря в истории с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Вы спросите, почему это раньше не работало в пользу Украины?

Дело в том, что Шольц так же непублично пытался договориться с Путиным, а с ним подковерные переговоры такого рода не работают. Потому что Путин просто не придерживается договоренностей.

Возникает вопрос: почему немецкому канцлеру все же удалось договориться с Орбаном? Почему пророссийский лидер Венгрии – в отличие от Путина – уступил под давлением?

Потому что несмотря на все проблемы, Виктор Орбан все равно остается европейским политиком, он – "свой".

Кроме того, Венгрия не является страной, которая несет в себе масштабную угрозу Евросоюзу. Эта история снова доказала, что когда Орбан один, его блокаду можно преодолеть.

Почему Германии и немецким элитам объективно выгодно вступление Украины в Европейский Союз? Это увеличивает мощность европейской экономики, ведь это дополнительные 40 миллионов человек. Ваше государство – это огромная экономическая, аграрная, индустриальная база, это рынок, который будет помогать ЕС расти.

Немцы хотят быть инвесторами, а значит – получать прибыль с того, что украинская экономика будет стремительно расти.

Есть ли угрозы создания в Германии антиукраинской коалиции? Они минимальны.

Лидером рейтингов остается Христианско-демократический союз (бывшая партия Ангелы Меркель. – ЕП) – вполне дружественная к Украине.

Кроме того, дружественными к Украине остаются все партии действующей коалиции: социал-демократы, зеленые и либералы.

И ни одна из этих партий не допускает союза с ультраправой, антиукраинской партией "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Зато существует другой риск: АдГ начинает захватывать местную власть. Во многих местных парламентах создается ситуация, когда крайне правые могут блокировать или сильно влиять на работу региональных парламентов.

В общем, то, как Германия на уровне правительства и парламента продолжит поддержку Украины, зависит от того, как немецкие граждане будут относиться к украинской освободительной войне и к украинцам в целом.

А со стороны немецких граждан поддержка сохраняется! Мы это видим по сохранению уровня донатов от немцев в поддержку Украины и ВСУ.

Что касается отношения к украинским беженцам и беженок, то я также не вижу негативных тенденций, хотя российские аккаунты и пытаются разгонять такое мнение.

Зато я вижу большую опасность в другом. Немецкие города нередко заинтересованы в том, чтобы эти беженцы остались в Германии и не вернулись в Украину после войны.

Подробнее – в материале Другой Олаф Шольц: как Украина помогает Германии вернуть роль лидера Европы.