Что мешает Украине и Польше выйти из кризиса в 2024-м

Отношения Украины с Польшей в 2023 году напоминали настоящие "американские горки", где подъем завершался резким падением – и снова подъемом.

Первые недели пребывания у власти правительства Дональда Туска показали, что решить накопившиеся проблемы будет очень непросто. Даже при декларируемом желании нового польского правительства в очередной раз перевернуть страницу в отношениях с Украиной.

Подробнее о том, что будет мешать нормализации отношений – в интересной статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко На выходе из польского кризиса: смогут ли Киев и Варшава построить новые отношения в 2024 году.

Збигнев Парафянович, автор книги "Польша в войне", доказывает, что точка перелома в отношениях Киева и Варшавы наступила еще в конце 2022 года – после ракетного удара по Пшеводуву.

Эти проблемы долгое время не выходили наружу. Дошло до того, что долгожданный визит в Польшу Владимира Зеленского – первый официальный визит украинского президента после начала полномасштабного вторжения РФ, который состоялся в апреле 2023 года, – выглядел как триумф украинско-польского сотрудничества и союзничества.

Впрочем, уже тогда прозвучал "первый звонок" – польские фермеры угрожали заблокировать границу, чтобы не допустить визит украинского президента. Именно эти два фактора: польские фермеры и блокада границы – станут ключевыми раздражителями в отношениях Киева и Варшавы.

Хотя президентский визит состоялся без скандалов, уже вскоре давление аграрного лобби стало настолько мощным, что правительство пошло на беспрецедентный шаг – ввело запрет на весь украинский агроэкспорт.

Впоследствии ограничения были сокращены до нескольких позиций, а главное – восстановлен транзит украинского зерна и кукурузы через территорию Польши.

Но кризис уже было не остановить. Особенно после того, как Владимир Зеленский на трибуне ООН обвинил польские власти в подыгрывании РФ – худшего оскорбления для поляков не найти.

В ответ в Польше начали активно продвигать тезис о "неблагодарности" Украины.

А уже после выборов произошел второй конфликт, вызванный блокадой автодорог у границы с Украиной польскими перевозчиками, связанными с крайнеправой и антиукраинской партией "Конфедерация".

Как и в случае с агрозапретом кризис можно было решить на начальной стадии, однако правительство Матеуша Моравецкого, которое дорабатывало последние недели, избежало этого, предпочитая сбросить проблему на преемников.

Новый премьер Польши Дональд Туск демонстрирует понимание, что проблемы в отношениях с Украиной вредят бизнесу обеих стран. И это дает надежду на решение накопившихся проблем.

Впрочем, не стоит обманываться – решение этих проблем не будет быстрым процессом.

Очевидно, в ближайшее время компромисс на фоне блокады границы будет найден, но он может оказаться временным.

Еще сложнее будет достичь компромисса в вопросе агрозапрета.

Не исключено также и то, что 2024 год принесет и новые вызовы для отношений Украины и Польши.

В Сейме растет влияние антиукраинской "Конфедерации", а главное – есть основания ожидать, что позиция уже оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) станет более критической к Украине, чем во время их пребывания у власти.

Эту проблему усиливает продолжающийся острый конфликт между ПиС и новой властью. События последних недель показали, что градус политической борьбы внутри Польши ничуть не спадает.

А это означает, что Украина в любой момент может снова стать заложницей этой борьбы.

И наконец, нельзя исключить появление новых проблемы в отношениях с Польшей – например, если украинская власть будет добиваться возвращения из-за границы мужчин призывного возраста.

Впрочем, сейчас и Варшава, и Киев настроены провести работу над ошибками в двусторонних отношениях. И обе столицы демонстрируют заинтересованность в преодолении кризиса.

Подробнее – в материале Юрия Панченко На выходе из польского кризиса: смогут ли Киев и Варшава построить новые отношения в 2024 году.