Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона

Утренние поезда Eurostar и часть рейсов на юго-востоке Англии отменили из-за подтопления в тоннеле на станции в пригороде Лондона.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Все утренние поезда Eurostar в Европу на 30 декабря отменили из-за подтопления в тоннеле на станции Ebbsfleet International, что в пригороде Лондона. Из-за неожиданной отмены поездов на станции Лондона St Pancras International застряли тысячи пассажиров.

Фото железнодорожного оператора Southeastern

По словам корреспондента Саймона Калдера, который находится на станции, масштабная отмена рейсов, соединяющих британскую столицу с Парижем, Амстердамом и Брюсселем, затронет около 16 тысяч пассажиров.

На сайте Eurostar все рейсы до 11:12 включительно – примерно полтора десятка – обозначены как отмененные.

По меньшей мере до полудня отменены также британские рейсы, проходящие через этот участок.

Из видео железнодорожного оператора Southeastern

Всего объявлено более сотни предупреждений о возможных подтоплениях по всей территории страны.

В Шотландии после шторма "Геррит" до сих пор обесточены почти 3000 домохозяйств, возобновили снабжение для около 40 000 потребителей.

Напомним, во время непогоды в районе Манчестера возник смерч, который нанес значительный ущерб местным жителям.