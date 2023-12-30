Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
Утренние поезда Eurostar и часть рейсов на юго-востоке Англии отменили из-за подтопления в тоннеле на станции в пригороде Лондона.
Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".
Все утренние поезда Eurostar в Европу на 30 декабря отменили из-за подтопления в тоннеле на станции Ebbsfleet International, что в пригороде Лондона. Из-за неожиданной отмены поездов на станции Лондона St Pancras International застряли тысячи пассажиров.
По словам корреспондента Саймона Калдера, который находится на станции, масштабная отмена рейсов, соединяющих британскую столицу с Парижем, Амстердамом и Брюсселем, затронет около 16 тысяч пассажиров.
На сайте Eurostar все рейсы до 11:12 включительно – примерно полтора десятка – обозначены как отмененные.
По меньшей мере до полудня отменены также британские рейсы, проходящие через этот участок.
Всего объявлено более сотни предупреждений о возможных подтоплениях по всей территории страны.
В Шотландии после шторма "Геррит" до сих пор обесточены почти 3000 домохозяйств, возобновили снабжение для около 40 000 потребителей.
Напомним, во время непогоды в районе Манчестера возник смерч, который нанес значительный ущерб местным жителям.