Франция отправляет Армении 50 бронированных машин Bastion

Франция отправила Армении 24 бронированные фронтовые машины Arquus MK3 (VAB), известные как Bastion, к ним должны "присоединиться 26 других машин того же типа, которые сейчас находятся в производстве".

Об этом говорится в докладе французского Сената, опубликованном в рамках финансового законопроекта на 2024 год, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Этот отчет подтверждает достоверность нескольких фотографий, распространенных в социальных сетях, на которых изображены Bastion в грузинском порту Поти. Затем эти машины были доставлены в Армению по железной дороге.

В отчете сенаторов также говорится о том, что в настоящее время продолжаются дискуссии о поставках Армении зенитно-ракетных комплексов Mistral 3.

"В связи с этим докладчики рекомендуют как можно быстрее изучить вопрос о поставках артиллерийских систем Caesar, учитывая эффективность этого оборудования и новые производственные мощности Nexter в 2024 году (производство выросло с 2 до 6 единиц в месяц, с возможными пиками до 8)", – говорится в отчете.

Напомним, в октябре стало известно, что Франция намерена помочь Армении улучшить противовоздушную оборону, продав три радара и заключив соглашение о будущей поставке зенитно-ракетных комплексов Mistral.

В Баку резко раскритиковали намерение Франции продать вооружение Армении, также по этой причине президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил своё участие в переговорах в испанской Гранаде.