Разведка Британии сообщила, как РФ пытается усовершенствовать иранские дроны Shahed

Россия пытается усовершенствовать иранские ударные дроны Shahed, которыми атакует объекты на территории Украины, на основе опыта их применения, отмечает разведка Великобритании.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 6 декабря, сообщает "Европейская правда".

По данным ведомства, РФ могла дополнить иранские дроны вооружением, изготовленным на своих заводах.

Разведка приводит данные конца ноября о том, что в одном из сбитых Shahed обнаружили украинскую SIM-карту и 4G-модем.

Как отметили в ведомстве, таким образом РФ пытается улучшить наведение в режиме реального времени с использованием вышек сотовой связи, чтобы уменьшить зависимость от спутниковой навигации.

Кроме того, предполагают британские аналитики, это может быть попыткой ослабить украинские средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, некоторые другие ударные дроны российского производства были окрашены в черный цвет, что затрудняет их визуальное обнаружение ночью.

В предыдущем обзоре британская разведка сообщала о ходе боев за Марьинку в Донецкой области.