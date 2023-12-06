Совет Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ, проведет первое заседание в Гааге

Первое заседание Совета Международного реестра нанесенного Россией ущерба состоится в Гааге до конца года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram, пишет "Европейская правда".

"Заслушали информацию Минюста по запуску Международного реестра ущерба, созданный в мае в рамках Совета Европы. Первое заседание Совета Реестра убытков состоится в декабре в Гааге", – сообщил Шмыгаль после совещания по конфискации активов РФ за рубежом.

Глава правительства также сообщил, что уже в этом месяце Еврокомиссия планирует представить план использования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины.

Он напомнил, что в США представлен двухпартийный законопроект о конфискации активов подсанкционных российских олигархов в пользу восстановления Украины.

"Продолжаем также активную работу над компенсационным фондом, который является частью Международного компенсационного механизма", – добавил Шмыгаль.

Под конфискацию должны попасть как активы российских олигархов, так и суверенные активы России, отметил глава правительства.

Напомним, соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае на саммите Совета Европы в Исландии.

В июне исполнительным директором Реестра ущерба был назначен основатель и партнер юридической фирмы "Астерс", член совещательного совета Школы права Украинского католического университета Маркиян Ключковский.

О том, кто в Украине получит право на долю российских денег и как будет работать новый механизм, читайте в статье Деньги РФ для граждан Украины: о чем договорились лидеры Европы на саммите в Рейкьявике.