Экс-спикер Палаты представителей США Маккарти уходит из Конгресса

Бывший спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти, который в октябре стал первым на этом посту, кого отправили в отставку, объявил о намерениях уйти из Конгресса до конца года.

Об этом Маккарти написал в колонке для газеты The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

В колонке экс-спикер Конгресса перечислил свои достижения на посту – от соучастия в победе Республиканской партии на промежуточных выборах до договоренности с Белым домом об уменьшении дефицита бюджета.

"Именно в этом духе я решил покинуть Палату представителей в конце этого года, чтобы служить Америке по-новому. Я знаю, что моя работа только начинается", – написал он.

Из колонки Маккарти следует, что он планирует сосредоточиться на партийной работе, помогая кандидатам с победой на выборах в Конгресс. Он также намекнул на намерение помочь "предпринимателям и тем, кто склонен к риску, полностью раскрыть свой потенциал".

58-летний Кевин Маккарти был впервые избран в Палату представителей США в январе 2007 года после работы в легислатуре штата Калифорния, где он был лидером республиканского меньшинства.

В Конгрессе политик построил стремительную карьеру, перед избранием спикером в январе 2023 года исполняя обязанности лидера республиканского большинства. Голосование за Маккарти растянулось на 15 дней из-за сопротивления со стороны ультраправого крыла его же партии.

В конце концов, в октябре это же ультраправое крыло и инициировало его отставку, которую поддержали все демократы.

О биографии Кевина Маккарти читайте больше в архивной статье "Европейской правды".