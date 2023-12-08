Эрдоган набросился на Францию за передачу бронетехники Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "провокационным шагом" отправку Францией бронированных машин Bastion Армении.

Его заявление приводит Anadolu, сообщает "Европейская правда".

"Это провокация. Франция должна знать, что она не делает ничего хорошего для Армении, а поступает неправильно", – сказал Эрдоган.

По его словам, правительство Армении должно "не поддаваться на эти провокации"

"В интересах Армении воспользоваться возможностью для мира и не попасть в ловушку, расставленную странами, которые вводят Армению в заблуждение", – отметил турецкий президент.

Эрдоган добавил, что "лучшим вариантом" для Армении было бы установление мирных отношений с Азербайджаном.

Он считает, что страны, которые вооружают Армению, вскоре "оставят ее одну".

Ранее стало известно, что Франция отправила Армении 24 бронированные фронтовые машины Arquus MK3 (VAB), известные как Bastion, к ним должны "присоединиться 26 других машин того же типа, которые сейчас находятся в производстве".

В октябре Франция объявила о намерении помочь Армении улучшить противовоздушную оборону, продав три радара и заключив соглашение о будущей поставке зенитно-ракетных комплексов Mistral.