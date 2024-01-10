Почему блокирование границы и эмбарго на украинскую продукцию не спасут польских фермеров

15 апреля прошлого года Польша заблокировала возможность ввоза из Украины практически всей аграрной продукции, в том числе транзита продукции в другие страны.

Таких санкций, как Польша ввела против аграрного сектора Украины, не было даже против России.

О том, почему выращивание пшеницы в Польше будет убыточным при любых обстоятельствах, независимо от Украины, – в колонке эксперта в сфере украино-польской торговли Юлия Зори Иллюзия защиты Польши: почему запрет импорта из Украины не решит проблемы фермеров.

Поэтому, почему, по словам автора колонки, выращивание пшеницы в Польше будет убыточным при любых обстоятельствах.

"Стоимость доставки метрической тонны пшеницы между побережьем США и Польшей составляет около 30 евро. То есть мировые цены на пшеницу существенно не могут отличаться. Мировая цена пшеницы на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в пересчете на 1 тонну составляет около 200 евро, средняя урожайность пшеницы в Польше (как и в Украине) – 4,5 тонны с гектара, средняя площадь фермерского хозяйства – 11 гектаров", – приводит базовые данные Юлий Зоря.

То есть, по подсчетам эксперта, за год среднее хозяйство в Польше будет получать €9900. Если вычесть расходы в среднем €4400 в год (удобрения, горючее и семена), добавляет автор колонки, то выгода среднего фермерского хозяйства, которое в Польше будет выращивать пшеницу и продавать по мировым ценам, составит около €5500 в год.

А это 458 евро в месяц (около 2016 злотых). Зато минимальная заработная плата в Польше в 2023 году, обращает внимание Юлий Зоря, составила 2780 злотых (после вычета всех налогов).

Поэтому, у эксперта возникает вопрос: виновата ли в этом Украина и можно ли этому помочь, если блокировать границу с Украиной?

"Помочь фермерам зарабатывать достойное вознаграждение, сохраняя их количество, можно, если изменить структуру производства. Например, сделав упор не на сырье (зерно), а на продукты с большей добавленной стоимостью", – пишет эксперт в сфере украино-польской торговли.

По его словам, партия "Право и справедливость" имела власть в Польше более восьми лет, и за это время она могла бы развивать сельское хозяйство Польши по примеру Нидерландов, привлекая технологии и инвестиции. Тогда польскому фермеру не пришлось бы выращивать простейшие сырьевые культуры с низкой добавленной стоимостью.

"Этого сделано не было. Поэтому вместо того, чтобы пользоваться возможностями и продолжать развивать стратегическое сотрудничество с Киевом, в ПиС сделали из Украины козла отпущения за все свои провалы", – подчеркивает Зоря.

Зато теперь мы имеем шанс перезагрузить отношения с Польшей, считает эксперт.

Вместе с тем он предупреждает, что эта перезагрузка не будет простой.

Подробнее – в колонке Юлия Зори Иллюзия защиты Польши: почему запрет импорта из Украины не решит проблемы фермеров.