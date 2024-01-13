В Facebook обнаружили более 100 фейковых роликов от имени Сунака

Более 100 поддельных рекламных роликов от имени британского премьера Риши Сунака были оплачены для продвижения в Facebook только за последний месяц.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование коммуникационной компании Fenimore Harper.

Эта реклама могла охватить до 400 тысяч человек, несмотря на то, что она нарушает несколько правил Facebook, и знаменует собой первый случай, когда имидж премьер-министра систематически и массово подтасовывается таким образом накануне парламентских выборов.

Согласно исследованию, более 12 929 фунтов было потрачено на 143 рекламных ролика, происходящих из 23 стран, включая США, Турцию, Малайзию и Филиппины.

Среди них есть реклама с поддельной видеозаписью диктора новостей BBC Сары Кэмпбелл, где она якобы зачитывает экстренные новости, ложно рассказывающие о скандале, который якобы разгорелся вокруг фейкового заработка Сунаком "колоссальных сумм на проекте, который изначально предназначался для рядовых граждан".

В нем содержится ложное утверждение о том, что Илон Маск запустил приложение, способное "собирать" транзакции на фондовом рынке, а также поддельное видео с Сунаком, который заявляет, что правительство решило протестировать приложение, а не рисковать деньгами обычных людей.

Впоследствии эти ролики ведут на поддельную страницу BBC News, которая рекламирует мошеннические инвестиции.

По словам основателя компании Fenimore Harper, реклама, которая знаменует собой изменение качества фейков, показала, что парламентские выборы в Британии находятся под угрозой манипуляций со стороны большого количества высококачественной лжи, сгенерированной искусственным интеллектом.

"С появлением дешевого, простого в использовании клонирования голоса и лица, нужно очень мало знаний и опыта, чтобы использовать подобие человека в злонамеренных целях", – отметил он.

Регуляторы обеспокоены тем, что времени на внедрение масштабных изменений, которые бы позволили британской избирательной системе идти в ногу с развитием искусственного интеллекта до следующих всеобщих выборов, которые, как ожидается, состоятся в ноябре, осталось мало.

Ранее Национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что искусственный интеллект представляет угрозу для следующих парламентских выборов в стране, а кибератаки вражеских стран и их марионеток становится все труднее отслеживать.

В то же время Германия, Франция и Италия достигли договоренности о том, как в будущем нужно регулировать искусственный интеллект.

Напомним, Великобритания, США, ЕС, Австралия и Китай согласились с тем, что искусственный интеллект представляет потенциально катастрофическую опасность для человечества, заключив первую международную декларацию, посвященную этой быстрорастущей технологии.