Президент Латвии анонсировал новый пакет помощи для Украины с гаубицами, снарядами и другим

Латвия подготовила следующий пакет военной помощи для Украины, в который войдут в том числе гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные системы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Ригу.

Ринкевичс отметил, что пакет сформировали на основе актуальных потребностей сил обороны Украины.

В него входят самоходные гаубицы, боеприпасы для артиллерийских систем, противотанковые и зенитные системы и боеприпасы к ним, внедорожники, дроны, средства связи, генераторы, зимняя форма и прочее.

Кроме того, сообщил Ринкевичс, Латвия планирует в течение 2024 года провести обучение для 3000 украинских военных и продолжит проекты реабилитации для украинских военных и пограничников.

Также президент Латвии сообщил, что его страна возглавляет "коалицию дронов" среди союзников, которые оказывают военную поддержку Украине.

Как известно, на этой неделе Зеленский отправился с визитами в столицы балтийских государств. Перед Ригой он посетил Вильнюс и Таллинн.

Президент Литвы анонсировал новые пакеты помощи для Украины, в которые войдут, среди прочего, боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.