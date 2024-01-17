Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с королем Бельгии Филиппом I и бельгийским премьер-министром Александром Де Кроо.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Лидеры обсудили приоритеты председательства Бельгии в Совете ЕС, в частности предстоящее начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Зеленский поблагодарил Филиппа І и Александра Де Кроо за оборонную поддержку Украины, отметив решение об истребителях F-16, подготовку бельгийскими специалистами украинских пилотов, недавний 15-й пакет военной помощи. Также он отметил лидерскую роль Бельгии в создании Фонда поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который будет наполняться из налогообложения доходов от замороженных российских активов.
Зеленский отметил важность создания действенного механизма конфискации замороженных активов страны-агрессора.
Также говорили об участии Бельгии в реализации пунктов предложенной Украиной "формулы мира".
"Заверил президента Зеленского, что поддержка ЕС останется неизменной – и финансовая, и военная", – отметил со своей стороны Александр де Кроо.
I assured President @ZelenskyyUa that the EU's support remains steadfast – both financial and military.— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) January 16, 2024
We discussed Russia’s ongoing aggression against #Ukraine
At #EUCO we will decide on how we can honor the commitment of your brave people to freedom and democracy. pic.twitter.com/4pl8FkNil4
На полях саммита Зеленский встречался также с президентом Польши Анджеем Дудой, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Во время последней договорились о предвступительном "скрининге" Украины, который должен начаться через неделю.
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