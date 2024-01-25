Самолету с главой МИД Германии не позволили пролететь над Эритреей

Самолет с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на пути в африканскую страну Джибути совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает DW, информирует "Европейская правда".

Самолет вынужденно сел в аэропорту города Джидда после того, как ему не позволили пролететь над территорией Эритреи.

"Когда случаются вещи, которые на самом деле не были запланированы, вы должны быть гибкими", – сказала Бербок после посадки.

Джибути должна была стать первой остановкой в трехдневной поездке главы немецкого МИД в Восточную Африку, где она должна была провести переговоры по конфликту в Судане и ситуации в Красном море.

"Несмотря на все наши усилия, мы, к сожалению, не получили разрешения на пролет над Эритреей", – сказал пилот Люфтваффе, ответственный за полет.

Обычно разрешение на пролет дается во время полета, но разрешения не было предоставлено, а Министерство иностранных дел Эритреи не смогло помочь.

Пролет через территории Судана и Йемена также невозможен из-за вооруженных конфликтов в странах.

По словам Бербок, в кризисном регионе не все может работать "так, как в обычные мирные времена".

Министр планирует вылететь в Джибути в четверг, чтобы обсудить план Европейского Союза по защите гражданского судоходства в Красном море от нападений хуситов.

Она также планировала посетить Кению и Южный Судан, чтобы обсудить войну в Судане.

Напомним, в мае самолет с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на борту задержался в Катаре из-за поломки.

В августе Бербок была вынуждена отменить визит в Австралию из-за технической неисправности самолета.