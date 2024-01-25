Почему санкции ПАСЕ против Азербайджана являются составляющей более глобального процесса

В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально "наказала" Азербайджан, прекратив его участие в ассамблее в 2024 году.

Это – составляющая более глобального процесса. Эпоха интеграции "большой Европы" завершилась. Теперь тренд – разъединение, "фракционирование" на континенте.

Государствам, расположенным между условным Востоком и Западом, теперь приходится выбирать, к какой из групп они принадлежат. Азербайджан свой выбор сделал.

Подробно о новых тенденциях на континенте – в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Конец проекта "широкой Европы". Почему выход Азербайджана из ПАСЕ – это часть глобальных изменений.

Чтобы понять природу происходящих сейчас процессов, надо кратко вернуться к событиям 20-30-летней давности.

В 1990-х годах, после стремительного распада СССР и завершения холодной войны между просоветским блоком и коллективным Западом атмосфера противостояния в европейском регионе сменилась на атмосферу сотрудничества.

Появился миф о едином ценностном пространстве "от Лиссабона до Владивостока", которое возможно создать путем привлечения всех игроков.

И надо признать, что этот подход был финансово выгоден для всех.

Частью этого процесса "сотрудничества всех со всеми" стал взрывной рост Совета Европы.

С ослаблением и распадом СССР к Совету Европы почти одномоментно, до 1993 года, присоединились десять государств – практически все, стоявшие "в прихожей Европы", то есть государства последующих расширений Евросоюза.

Далее в Страсбурге решили брать к себе всех, надеясь их "демократизировать".

Надо признать, что в какой-то степени этот подход сработал. Просто не со всеми странами.

Россия, например, не стала более демократичной после вступления в СЕ в 1996 году. А в 2022-м, как известно, ее выгнали из организации.

Второй наиболее показательный пример неуспеха – Азербайджан.

В общем, несколько лет назад европейская политика "абсолютного вовлечения" затормозилась. А потом развернулась.

Кризис, приведший к изгнанию Азербайджана из ПАСЕ, инициировал сам Баку.

Там отказались выполнять свое символическое, но твердо прописанное в правилах обязательство – не пригласили делегацию ПАСЕ к наблюдению за досрочными выборами президента Азербайджана.

Ирония в том, что прятать эти выборы для Алиева не было смысла. Он на них точно выиграет, без всяких манипуляций, ведь после последних карабахских войн и возвращения Карабаха президент просто безумно популярен, у него отсутствуют конкуренты.

Однако в Баку сознательно решили дать ПАСЕ пощечину. И получили ответную пощечину. Делегация Азербайджана не сможет участвовать в ассамблее в 2024 году.

Впрочем, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) – это лишь часть Совета Европы. И депутаты, принимая решение о санкциях, подчеркивали, что Азербайджан остается членом СЕ в целом и обязан, в частности, выполнять решения ЕСПЧ.

Когда лидер азербайджанской делегации Самад Сеидов делал заявление о "добровольном выходе" из ПАСЕ, "Европейская правда" уточнила у него, рассматривается ли возможность выхода из организации в целом. Сеидов отказался это прогнозировать, но отметил, что атмосфера в Страсбурге "невыносимая" и работать там азербайджанцам нет смысла. А заявление содержало слова о том, что санкции против делегации вызовут "для Совета Европы в целом... жесткие и необратимые последствия".

Нельзя исключить, что решение о выходе или приостановлении членства Азербайджана в СЕ объявят уже в ближайшее время. Ведь, если положить руку на сердце, Азербайджану действительно не нужен Совет Европы.

В случае выхода Азербайджана государством-аутсайдером СЕ автоматически станет Турция.

Более подробно о ситуации в Совете Европы – в материале Сергея Сидоренко Конец проекта "широкой Европы". Почему выход Азербайджана из ПАСЕ – это часть глобальных изменений.