Пентагон: Будем призывать Конгресс одобрить финансирование Украины и публично, и частным образом

В Пентагоне напомнили, что США не могут оказывать помощь Украине с декабря, поэтому ведомство продолжит призывать Конгресс одобрить соответствующий запрос как публично, так и частным образом.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда".

Она вспомнила о помощи Украине в контексте углубления отношений между Россией и КНДР.

"Продолжение финансирования, продолжение поддержки со стороны этих стран продолжает эту войну. Это то, что нас беспокоит, и именно поэтому мы взяли на себя обязательства поддерживать Украину, но мы не можем этого делать без принятия дополнительного запроса", – отметила Сингх.

Она напомнила, что США предоставили Украине последний пакет помощи в декабре 2023 года.

"Поэтому мы будем продолжать призывать Конгресс, как публично, так и во время частных встреч, принять дополнительный запрос", – сказала пресс-секретарь Пентагона.

Она подчеркнула, что если США не смогут поддерживать Украину, это вызовет беспокойство.

"И я думаю, что члены Конгресса из обеих партий понимают, какое влияние это может иметь", – добавила Сингх.

Ранее в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.

По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.

Напомним, в проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.

В Белом доме ранее заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.