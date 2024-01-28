Лидер венгерских ультраправых: Если Украина падет, мы будем требовать себе Закарпатье

Лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности в результате войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Index.

Выступая на годовой партийной конференции в Будапеште в субботу, Тороцкои заявил, что давление "международных финансистов" привело к войне в Украине, а именно к войне, которая "разрушит Европу и отправит экономику континента на дно". По его словам, "Украину купил BlackRock", крупнейший в мире инвестиционный фонд, который располагает более 10 триллионов долларов.

Ласло Тороцкой заявил, что его партия выступает за прекращение конфликта в Украине: немедленное прекращение огня, мир и урегулирование путем переговоров.

Он также заявил, что если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, то Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье.

"Если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единственная парламентская партия", – заявил Тороцкои.

Во время прошлогодней партийной конференции лидер Mi Hazank говорил, среди прочего, о необходимости предотвратить начало новой мировой войны, а также о том, что Украина была продана иностранным инвесторам. Он выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку считал, что их вступление увеличит шансы на войну с Россией.

Стоит отметить, что это не первое подобное заявление со стороны венгерского политика. В 2022 году Тороцкои по случаю Дня независимости Польши в Twitter пожелал ей снова иметь общую границу с Венгрией.

Твит он проиллюстрировал фотографией, сделанной после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр жмут руку у пограничного столба.

Представитель министерства иностранных дел Олег Николенко тогда призвал венгерское правительство осудить заявления Тороцкои.