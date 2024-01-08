Еврокомиссар Польши пригрозил блокированием продления режима торговых преференций ЕС для Украины

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский предостерег перед новым кризисом, который может спровоцировать чрезмерный агроимпорт из Украины в ЕС.

Об этом он написал в письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и вице-президенту ЕК по вопросам торговли Валдису Домбровскису, с текстом ознакомилась радиостанция RMF FM, передает "Европейская правда".

Документ является позицией польского комиссара по проекту нового регламента ЕК о продление режима торговых преференций для Украины.

Как неофициально стало известно RMF FM, Януш Войцеховский не поддержит регламент, если его предложения не будут учтены. Внутренние консультации ЕК по этому вопросу заканчиваются завтра.

Януш Войцеховский предлагает, чтобы новый регламент содержал защитные положения, подобные тем, которые ЕК уже однажды применяла к импорту украинского рапса, кукурузы, подсолнечника и пшеницы.

Польский комиссар также призывает к количественным ограничениям на сахар и мясо птицы, импорт которых, по его мнению, стремительно растет и угрожает дестабилизировать рынок ЕС.

"Продолжение торговых привилегий для Украины, предусмотренных регламентом ЕС, срок действия которого истекает в этом году, без защитных положений и количественных ограничений грозит новым кризисом избытка импортируемой сельскохозяйственной продукции из Украины", – говорится в письме Януша Войцеховского.

Еврокомиссар пишет, что ЕС "должен переосмыслить концепцию своей помощи, которая предполагает неограниченную открытость". Он возлагает ответственность за нынешнее положение дел на Россию, которая блокирует Черное море и вытесняет Украину с ее традиционных рынков в Азии и Африке.

Комиссар повторяет свое предложение поддержать украинский транзит в морские порты ЕС, откуда украинское зерно будет транспортироваться на африканские и азиатские рынки.

Напомним, в сентябре Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. Причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно. В Словакии запрет будет действовать до конца года.

В Еврокомиссии в конце ноября заявили, что не видят значительных негативных последствий для европейских рынков от украинского агроимпорта.

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