Испанские фермеры присоединятся к протестам в Европе

Испанские фермеры присоединятся к протестам в ЕвропеТри крупнейших профсоюза фермеров Испании Asaja, UPA и COA 30 января объявили о намерениях устроить акции протеста для давления на власть с целью удовлетворения своих требований, присоединившись к аналогичным демонстрациям в других странах Европы.

Об этом говорится в совместном заявлении профсоюзов, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Представители Asaja, UPA и COA на встрече утром во вторник "договорились возобновить график демонстраций с требованием амбициозного шокового плана, предусматривающего меры как на уровне ЕС, так и на уровне правительства Испании и автономных регионов".

"Сначала протесты будут проходить на более региональном уровне в течение следующих нескольких недель", – добавили профсоюзы, не уточнив графика и географии своих акций.

В пространном совместном заявлении испанские фермеры сетуют на все более сложные условия ведения бизнеса и "удушающую бюрократию" Евросоюза, попутно критикуя последний за попытки заключить соглашения о свободной торговле со странами-экспортерами сельхозпродукции, в частности в Латинской Америке.

Они требуют прекращения таких переговоров, смягчения общей сельскохозяйственной политики ЕС, усиления помощи на фоне полномасштабной войны в Украине и инфляции, а также упрощения бюрократии.

Фермерские протесты уже проходят во Франции, Германии, Бельгии, Польше, Румынии, Литве и Нидерландах. Европейский Союз пытается найти решение, чтобы удовлетворить требования фермеров перед выборами в Европарламент в июне.

Во всех странах фермеры в целом возмущены снижением доходов, ростом цен на электроэнергию и топливо, а также бюрократической волокитой и экологической политикой, которые, по их мнению, подрывают их способность конкурировать с другими странами.

Одни из самых масштабных протестов фермеров продолжаются во Франции: накануне протестирующие попытались перекрыть основные автомагистрали, ведущие в Париж.