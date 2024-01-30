Счетная палата Европейского Союза выявила проблемы с доступом к секретным разведывательным данным и качеством ІТ-инфраструктуры в Европейской службе внешних дел (EEAS) – внешнеполитического ведомства ЕС.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Politico.

Отчет аудиторов ЕС указывает на недостатки управления IТ-ресурсами в дипломатической службе ЕС. Там, в частности, указано, что EEAS "не хватает инструментов для эффективного сотрудничества и управления знаниями", а "недостатки IТ также препятствуют обмену" информации.

В ходе подготовки отчета Счетная палата опросил должностных лиц 145 делегаций ЕС за рубежом. Почти половина сказала, что им не определяет удобные IТ-инструменты для безопасного обмена конфиденциальными документами с Еврокомиссией и другими учреждениями.

Чиновники также указывали на проблемы при использовании систем через соединение Wi-Fi.

"Мы не утверждаем, что из систем могут "утечь" данные или что они опасны, но меры безопасности делают их громоздкими в использовании. Есть риск, что люди пытаются их обойти, и мы хотим этого риска избежать", – сказал аудитор ЕС, который сказал аудитор ЕС. работал над отчетом.

ЕС уже давно встает перед проблемами в обмене информацией, особенно разведанными, часто из-за отсутствия доверия между национальными дипломатическими службами и недоверия к мерам безопасности, которые применяются для сохранения конфиденциальной информации в тайне.

В последние годы институты Евросоюза также стали объектами киберинцидентов, в том числе хакерских атак.

На этом фоне в декабре в ЕС достигли предварительного согласия по регламенту о киберсолидарности, предусматривающему усиленное реагирование на киберинциденты и киберсотрудничество в ЕС.