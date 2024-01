Инспекторы США провели с Умеровым встречу по предоставленной Украине помощи

Генеральные инспекторы США от Министерства обороны, Государственного департамента и Агентства по международному развитию (USAID) провели с министром обороны Украины Рустемом Умеровым встречу по вопросу помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Мы обсудили важность надзора и подотчетности американской помощи в сфере безопасности, а также усилия Министерства обороны, направленные на обеспечение такого надзора", – отметила Бринк.

Today @StateOIG @USAID_OIG @DOD_IG met Defense Minister @rustem_umerov. We discussed the importance of oversight and accountability of U.S. security assistance and the MOD’s efforts to assure this oversight. pic.twitter.com/PMC3RJEFxH