Укр Рус Eng

Инспекторы США провели с Умеровым встречу по предоставленной Украине помощи

Среда, 31 января 2024, 09:28

Генеральные инспекторы США от Министерства обороны, Государственного департамента и Агентства по международному развитию (USAID) провели с министром обороны Украины Рустемом Умеровым встречу по вопросу помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Мы обсудили важность надзора и подотчетности американской помощи в сфере безопасности, а также усилия Министерства обороны, направленные на обеспечение такого надзора", – отметила Бринк.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыли трое инспекторов из Соединенных Штатов для серии встреч с распорядителями предоставленной США помощи.

Перед этим стало известно, что проверка Пентагона выявила определенные проблемы с учетом 2% оружия, переданного Украине за период с 2014 года.

В ноябре посол США в Украине заявила, что представители посольства, которые следят за использованием военной, гуманитарной и другой помощи Киеву, не зафиксировали случаев, когда она направлялась не по назначению.

Напомним, в середине января в Киев снова приезжала спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Оружие ВСУ