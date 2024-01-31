Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем считает, что Россия стоит за увеличением случаев перебоев в работе GPS в Европе, которые используются авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружений.

Его заявление приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Херем отметил, что с прошлого года в Балтийском регионе участились случаи вмешательства в работу спутниковых навигационных систем. Особый всплеск был зарегистрирован в этом месяце на территории, простирающейся от Финляндии до Польши и Черноморского региона.

"Кто-то стоит за этим, и мы думаем, что это Россия", – сказал эстонский командующий.

Он предположил, что РФ таким образом испытывает средства глушения на фоне рисков будущего потенциального конфликта с НАТО: "Я думаю, что они учатся и тестируют".

У России есть опыт глушения сигналов GPS в Северной Европе, и она способна развернуть целый ряд средств радиоэлектронной борьбы, в том числе для препятствования деятельности беспилотников и ракет в Украине.

Кремль также активизировал деятельность по глушению в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы предотвратить потенциальные атаки беспилотников из Украины.

Херем добавил, что глушение может также осуществляться с кораблей в Балтийском море.

"Россия продемонстрировала свои возможности в области радиоэлектронной борьбы не только в Украине и странах Балтии. Они, безусловно, достаточно сильны в этом", – отметил он.

На прошлой неделе европейские авиационные чиновники провели встречу для обсуждения проблемы перебоев в работе GPS, поскольку на фоне боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке участились случаи глушения и "спуфинга" – атаки, которая пытается обмануть GPS-приемник. Эти практики могут непреднамеренно влиять на коммерческие самолеты.

Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза и Международная ассоциация воздушного транспорта (International Air Transport Association) провели в четверг в немецком городе Кельн встречу, на которой представители авиакомпаний, производителей, поставщиков и других участников отрасли встретились, чтобы обсудить пути снижения рисков.

Напомним, с середины декабря появились сообщения о широкомасштабном глушении GPS от Польши до Швеции.

Независимые аналитики ранее предположили, что источником помех является база радиоэлектронной борьбы, расположенная в Калининградской области России.

Премьер Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что Россия причастна к сбоям в GPS-навигации в Балтийском регионе.

В июне прошлого года глушение Россией сигнала GPS ненадолго затронуло Эстонию и Латвию.