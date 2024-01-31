Грибаускайте, Джонсон и другие: в ОПУ назвали состав рабочей группы по интеграции Украины в НАТО
В Офисе президента провели учредительное заседание рабочей группы по вопросам безопасности и евроинтеграции Украины; в ее состав вошли более десятка экс-чиновников и профильных экспертов, среди которых экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Польши Александр Квасьневский, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Офиса президента Украины.
Официальное название группы – Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, ее совместно возглавят руководитель ОП Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Основная цель группы – наработка системного видения дальнейшей интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности как один из ключевых факторов региональной и мировой безопасности.
Помимо Ермака и Расмуссена, в состав группы вошли:
- бывший президент Литвы Даля Грибаускайте
- бывший президент Польши Александр Квасьневский
- экс-премьер Британии Борис Джонсон
- экс-премьер Финляндии Санна Марин
- бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
- бывший премьер Польши Марек Белка
- экс-премьер Словакии Микулаш Дзуринда
- экс-премьер Швеции Карл Бильдт
- бывший глава МИД Великобритании лорд Уильям Хейг
- бывшая руководительница министерств иностранных дел, внутренних дел и обороны Франции Мишель Аллио-Мари
- сопредседатель комитета по иностранным делам и обороне парламента Германии Омид Нурипур
- бывший министр обороны, министр юстиции и генеральный прокурор, министр иностранных дел Канады Питер Маккей
- бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Уэсли Кларк
- бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер
- экс-заместитель генсека НАТО Хайнер Браусс (Германия)
- экс-заместитель генсека НАТО Гидримас Еглинскас (Литва).
"Целью этой новой группы является прежде всего работа со странами-членами НАТО, с экспертной средой, политической средой, чтобы создать атмосферу, которая помогла бы нашему продвижению на этом пути. У Украины есть амбициозные ожидания и от Вашингтонского саммита НАТО в этом году, и по поводу шагов, которые привели бы нас к полноценному членству", – сказал Андрей Ермак.
Первая встреча группы состоялась в онлайн-формате, а Андерс Фог Расмуссен приехал в Киев лично.