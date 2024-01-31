Грибаускайте, Джонсон и другие: в ОПУ назвали состав рабочей группы по интеграции Украины в НАТО

В Офисе президента провели учредительное заседание рабочей группы по вопросам безопасности и евроинтеграции Украины; в ее состав вошли более десятка экс-чиновников и профильных экспертов, среди которых экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Польши Александр Квасьневский, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Офиса президента Украины.

Официальное название группы – Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, ее совместно возглавят руководитель ОП Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Основная цель группы – наработка системного видения дальнейшей интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности как один из ключевых факторов региональной и мировой безопасности.

Помимо Ермака и Расмуссена, в состав группы вошли:

бывший президент Литвы Даля Грибаускайте

бывший президент Польши Александр Квасьневский

экс-премьер Британии Борис Джонсон

экс-премьер Финляндии Санна Марин

бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон

бывший премьер Польши Марек Белка

экс-премьер Словакии Микулаш Дзуринда

экс-премьер Швеции Карл Бильдт

бывший глава МИД Великобритании лорд Уильям Хейг

бывшая руководительница министерств иностранных дел, внутренних дел и обороны Франции Мишель Аллио-Мари

сопредседатель комитета по иностранным делам и обороне парламента Германии Омид Нурипур

бывший министр обороны, министр юстиции и генеральный прокурор, министр иностранных дел Канады Питер Маккей

бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Уэсли Кларк

бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер

экс-заместитель генсека НАТО Хайнер Браусс (Германия)

экс-заместитель генсека НАТО Гидримас Еглинскас (Литва).

"Целью этой новой группы является прежде всего работа со странами-членами НАТО, с экспертной средой, политической средой, чтобы создать атмосферу, которая помогла бы нашему продвижению на этом пути. У Украины есть амбициозные ожидания и от Вашингтонского саммита НАТО в этом году, и по поводу шагов, которые привели бы нас к полноценному членству", – сказал Андрей Ермак.

Первая встреча группы состоялась в онлайн-формате, а Андерс Фог Расмуссен приехал в Киев лично.