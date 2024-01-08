ЕС просит ІТ-гигантов продвигать новости независимых белорусских СМИ

Европейская комиссия призвала Google и другие крупные технологические компании помочь оппозиционным белорусским СМИ, продвигая их материалы активнее провластных, потому что последним поисковые алгоритмы отдают предпочтение.

Об этом в интервью Financial Times сказала вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей Вера Юрова, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия приняла такое решение после обращения белорусских журналистов-диссидентов, которые утверждали, что критический к действующему режиму Александра Лукашенко контент из-за предубеждения технологических платформ не достигает целевой аудитории.

Также белорусские журналисты отметили, что Google News не доступен на белорусском языке, а следовательно, ограничивает результаты поиска в интернете для жителей страны.

"Борьба с дезинформацией и продвижение свободы СМИ – это две стороны одной медали, и мы хотим, чтобы большие технологии делали и то, и другое. Это означает обеспечение видимости достоверной информации в Интернете, а не пропаганды Минска или Кремля", – сказала Юрова.

Информированные источники FT уточнили, что вице-глава Еврокомиссии выразила свою обеспокоенность ситуацией с белорусскими оппозиционными СМИ в декабре в разговоре с президентом Google по глобальным вопросам Кентом Уокером.

В мае 2023 года Юрова обсуждала подобные вопросы с исполнительным директором Google Сундаром Пичаи, но тогда уделяла больше внимания России и таким проблемам, как неспособность российских независимых СМИ монетизировать контент, размещенный на YouTube.

В ответ на запрос FT Google заявил, что "мы прилагаем все усилия, чтобы создавать наши продукты и внедрять нашу политику таким образом, чтобы не принимать во внимание политические предпочтения".

После нелегитимных выборов президента в августе 2020 года власти в Беларуси начали масштабные репрессии против журналистов и активистов. Только по приблизительным подсчетам были арестованы более 35 тысяч человек, а десятки неправительственных организаций и независимых СМИ были закрыты. Всего за решеткой в Беларуси сейчас находятся более 30 журналистов.