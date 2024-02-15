Украина начала получать от Германии пакет военной помощи на 100 млн евро

Германия уже начала поставки Украине краткосрочного пакета военной помощи на сумму 100 миллионов евро, в состав которой входят транспортная техника и снаряды для беспилотников.

Об этом в Брюсселе заявил министр обороны Германии Борис Писториус в рамках заседания в формате "Рамштайн", его цитирует пресс-служба Минобороны ФРГ 15 февраля, пишет "Европейская правда".

По словам Писториуса, о пакете помощи объявил генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстена Бройер во время визита в Украину на прошлой неделе, где он встретился с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сирским.

В пакет, среди прочего, входят противоминные машины с защитой от засад (MRV), бомбы для вооружения малых беспилотников, 77 тяжеловозов MULTI 1A1, медицинское оборудование и комплекты запчастей для различных систем вооружения.

"Это вооружение уже поступило или в ближайшее время поступит в Вооруженные силы Украины. По словам министра, поставки и ремонт станут еще более важными, чем раньше, на третьем году войны", – говорится в пресс-релизе Минобороны Германии.

Также Писториус напомнил, что Германия за последние дни уже передала Украине дополнительные 155-миллиметровые боеприпасы, танки для разминирования, инженерную технику и разведывательные беспилотники.

Кроме того, министры обороны Германии и Франции 14 февраля подписали соглашение о создании "коалиции возможностей" для развития противовоздушной обороны Украины.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что руководство России не должно надеяться, что западная поддержка Украины начинает ослабевать.