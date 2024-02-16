Зеленский о помощи Америки: Рассчитываю, что США "не отпадут"

Президент Владимир Зеленский продолжает рассчитывать на принятие положительного решения в Конгрессе США относительно дальнейшей поддержки Украины.

Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в Берлине в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отвечал на вопрос о том, способны ли Германия и европейские страны заполнить пробел, который возник в случае отсутствия поддержки Украины со стороны США.

"Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки не отпадут. Считаю, что большинство населения поддерживает Украину – и совершенно справедливо, понимая, что мы защищаем не только Украину, а всю Европу и наши общие ценности. По крайней мере, такие сигналы я получаю постоянно от президента и его администрации, и представителей двух партий", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в США есть радикальные голоса и "очень горячие головы", которые "занимаются политическим процессом". Несмотря на это, Зеленский надеется, что Соединенные Штаты будут прагматичными.

"Я рассчитываю, что, все же, несмотря на все сложности, которые сегодня есть в Палате представителей или в Конгрессе в целом из-за выборов... найдется прагматичный американский подход к тому, что мы защищаем безопасность мира", – отметил президент Украины.

Впрочем, он признал, что "риски всегда есть", в частности – из-за давления и избирательного процесса. Поэтому если с помощью США возникнут проблемы, Украина рассчитывает на поддержку всего ЕС.

"Мы рассчитываем не на одну Германию – мы рассчитываем на Европейский Союз", – отметил Зеленский.

Напомним, на этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины.

Но Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины.

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