Блокада польско-украинской границы: в ЕС анонсировали заседание Координационной платформы

В Еврокомиссии анонсировали встречу координационной платформы по вопросам экспорта и транзита украинской агропродукции на фоне блокады польскими фермерами границы с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Олоф Хилл.

У представителя ЕК спросили о протестах польских фермеров, которые заблокировали границу с Украиной, в результате чего в очередях оказались тысячи грузовиков.

"Контакты продолжаются между Еврокомиссией и всеми странами-членами, кого это коснулось. Мы считаем, что правильный форум для поиска среднесрочных и долгосрочных решений – это координационная группа ЕС, которая соберется завтра", – сказал он.

Хилл также добавил, что мирные демонстрации – это базовые права в ЕС, но Еврокомиссия неоднократно заявляла, что "насилию нет места, и национальные власти отвечают за обеспечение порядка".

"Поэтому очень важно, чтобы национальные органы власти защищали пассажирские и грузовые перевозки, которые являются важными для надлежащего функционирования наших цепей поставок и внутреннего рынка ЕС", – отметил он.

Сейчас польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.

Ранее в Госпогранслужбе предположили, что из-за блокады польскими фермерами пунктов пропуска может задерживаться доставка гуманитарной помощи.

Перед этим глава украинского правительства Денис Шмыгаль в телефонном разговоре с главой правительства Польши Дональдом Туском обсудил ситуацию на границе, где польские фермеры устроили блокаду украинских грузовиков.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что переговоры с Украиной об условиях экспорта некоторой агропродукции находятся на завершающей стадии.

Читайте подробно о том, почему нынешний кризис на границе с Украиной стал вызовом для правительства Польши.