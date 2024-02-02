Кулеба обратил внимание действующего председателя ОБСЕ на преследование нацменьшинств в России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время переговоров с главой мальтийского МИД и действующим председателем ОБСЕ Йеном Боргом в Киеве 2 февраля призвал организацию обратить внимание на преследование в России национальных меньшинств.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба сказал на брифинге в МИД Украины.

Министр отметил, что в дискуссиях с мальтийским коллегой поднял тему защиты прав нацменьшинств на территории России.

"Речь идет не только об украинском меньшинстве. Недавние события в Уфе, в Башкортостане в очередной раз показали, что Россия, как говорил классик, – это тюрьма народов. Башкиры стали на защиту активиста, которого Кремль судит за позицию против войны и поддержку башкирской культуры и идентичности", – отметил Кулеба.

Речь идет о протестах после приговора башкирскому активисту Фаилю Алсинову, которые продолжались в январе этого года.

Глава МИД подчеркнул, что Москва активно мобилизует на смерть в Украине именно национальные меньшинства "и этим преследует именно две цели – продолжение агрессии и по сути проведения таким образом этнических чисток на собственной территории".

"В ОБСЕ есть инструменты для защиты прав национальных меньшинств, в частности функционирует институт верховного комиссара по вопросам национальных меньшинств. Считаем, что нужно вплотную заняться этой проблематикой", – призвал он.

Министр также напомнил об указе президента Украины "об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", в котором говорится "как об украинцах, так и о других порабощенных Россией народах".

Министр иностранных дел Мальты Иен Борг, который в 2024 году является действующим председателем ОБСЕ, 2 февраля впервые прибыл в Украину в этой должности и встретился с президентом Владимиром Зеленским.