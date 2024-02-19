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Кулеба – министрам ЕС: Каждый снаряд, сделанный в Европе, должен служить обороне Европы

Понедельник, 19 февраля 2024, 17:34

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД стран Европейского Союза во время заседания в Брюсселе 19 февраля, призвав их безотлагательно помочь поставке артиллерийских снарядов в Украину.

Как пишет "Европейская правда", о выступлении Кулебы сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД призвал европейских коллег отменить экспортные контракты, направить все имеющееся европейское производство на нужды украинского фронта и европейской обороны, совместно искать снаряды за пределами Европы и развивать внутреннее производство.

"Каждый артиллерийский снаряд, который сейчас производится в Европе, должен служить обороне Европы. Мы должны взять это за правило", – подчеркнул он.

Кулеба напомнил о том, как Россия применяет тактику "мясных штурмов", тогда как достаточное количество артиллерии позволяет сохранять жизни украинских военных.

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"К сожалению, сейчас в европейском небе – дым войны на востоке, и запах войны уже в европейском воздухе. Но при условии своевременной и достаточной поддержки Украина способна победить российскую агрессию и избежать худшего сценария для Европы", – подчеркнул министр.

Среди других тем выступления главы МИД были вопросы вступления Украины в Евросоюз, создания отдельного механизма военной помощи в рамках Европейского фонда мира, конфискации замороженных российских активов и усиления санкционного давления на РФ.

Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что европейские страны должны найти путь для закупки боеприпасов для Украины, которая в них срочно нуждается.

А на Мюнхенской конференции по безопасности Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.

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