МИД: Граница Польши и Украины не должна становиться заложником политических интересов

Министерство иностранных дел Украины назвало недопустимым блокирование польско-украинской границы и отметило, что такие действия выглядят политизированными и имеют серьезные последствия для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением выступил представитель МИД Олег Николенко во вторник.

Спикер подчеркнул, что блокирование границы Украины и Польши нельзя оправдать, независимо от того, какими лозунгами это сопровождают.

"Наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подрывают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России.

Граница Польши и Украины – это и граница ЕС. Она не должна быть заложником каких-либо политических интересов", – заявил Олег Николенко.

Также он назвал неприемлемыми случаи агрессивного отношения со стороны протестующих к украинским гражданам и грузам, которые пересекают границу.

"Антиукраинские лозунги, которые звучат на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель – провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений.

При этом протестующие никоим образом не упоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран", – отметил Николенко.

Спикер призвал польские власти дать правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для прекращения антиукраинской риторики, отметив, что она базируется на безосновательных аргументах.

"В условиях внешнего испытания чрезвычайно важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы. Украинцы и поляки должны встать на защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам подорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств", – заявил Олег Николенко.

Как известно, на 20 февраля польские фермеры анонсировали блокаду всех пунктов пересечения границы с Украиной.

Польский министр сельского хозяйства накануне протеста обратился к ним в письме, в котором обозначил приоритеты министерства и пригласил протестующих к переговорам.

Предыдущие масштабные протесты с блокированием границы были 18 февраля, тогда протестующие попытались перекрыть в том числе железнодорожное движение.