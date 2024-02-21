Британия первой ввела санкции из-за смерти Навального

Великобритания ввела санкции против сотрудников колонии "Полярный волк", где умер российский оппозиционер Алексей Навальный.

Об этом британское правительство сообщило в среду на своем официальном сайте, пишет "Европейская правда".

Великобритания наложила санкции на шесть человек, возглавляющих исправительную колонию, где умер Навальный. К лицам, попавшим под санкции, будет применено замораживание активов и запрет на въезд.

Среди лиц, на которых распространяются санкции, – Вадим Калинин, начальник колонии "Полярный волк", и пять его заместителей.

Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального.

Великобритания также призвала немедленно передать тело Навального его семье и провести полное и прозрачное расследование его смерти.

"Сегодня мы вводим санкции против высших тюремных чиновников, ответственных за его (Навального) содержание в колонии, где он провел последние месяцы своей жизни. Ответственные за жестокое обращение с Навальным не должны питать никаких иллюзий – мы привлечем их к ответственности", – заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

Напомним, Евросоюз также обещает наложить санкции против причастных к смерти Навального.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты рассматривают дополнительные санкции против России из-за смерти Навального.