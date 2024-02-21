Послы G7 предостерегли власти Украины от саботажа реформы Бюро экономической безопасности

Послы государств "Группы семи" в письме к руководству украинских органов власти предостерегли от утверждения реформы Бюро экономической безопасности, которая не соответствует требованиям европейской интеграции и программы Международного валютного фонда.

Письмо, которое есть в распоряжении "Европейской правды", написано на имя председателя парламента Руслана Стефанчука, а также адресовано премьеру Денису Шмыгалю, главе Офиса президента Андрею Ермаку и еще нескольким чиновникам и парламентариям из правоохранительного и финансового комитетов.

Послы G7 отмечают, что реформа Бюро экономической безопасности должна содержать четыре ключевых положения:

1. Открытый и прозрачный конкурс на должность нового директора БЭБ.

2. Независимый аудит деятельности БЭБ через один и три года после назначения нового директора.

3. Возможность увольнения директора БЭБ на основании выводов аудита и невозможность увольнения решением правительства на основании "неудовлетворительных результатов" работы.

4. Переаттестация всех работников БЭБ и назначение новых в течение года после назначения нового директора по прозрачной и урегулированной законом процедуре.

"Подчеркиваем, что принятие любого законопроекта без этих элементов негативно повлияет на фискальную стабильность страны и выполнение условий программы МВФ и европейской интеграции. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем не включать в закон о БЭБ любые положения, которые подрывают независимость других институтов", – говорится в письме послов.

Обращение к ключевым украинским чиновникам появилось в тот же день, когда два профильных комитета Верховной рады – правоохранительный и финансовый – одобрили правительственный проект закона о реформе Бюро экономической безопасности.

Этот проект ранее критиковали бизнес-ассоциации и антикоррупционные активисты из-за того, что он не содержит надлежащих механизмов переаттестации и увольнения недобропорядочных сотрудников Бюро.

Правительственную реформу БЭБ связывают с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, которого называют неформальным "куратором" правоохранительной вертикали в Украине.

Напомним, в прошлом году послы стран "Группы семи" также выражали обеспокоенность намерениями правительства назначить членов Счетной палаты до завершения ее реформы.