Швейцария создала группу, которая будет противодействовать обходу санкций против РФ

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) создал создал создал группу специалистов для расследования и обеспечения соблюдения санкций, которые были введены после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Усиление борьбы с обходом санкций в Швейцарии происходит на фоне ее критики из-за того, что швейцарские власти не сделали достаточно, чтобы помешать россиянам скрывать деньги в местных банках.

По состоянию на конец 2023 года в Швейцарии были заморожены связанные с РФ активы на сумму около 7,7 миллиардов швейцарских франков, что составляет лишь часть от 150 миллиардов франков российских денег, которые, по оценкам, хранятся в банках страны.

С начала полномасштабного вторжения SECO получила 230 сообщений о потенциальных нарушениях санкций РФ от финансовых компаний, таможенных органов и других стран.

На их основе начали 47 производств, из которых 20 были закрыты, девять привели к наложению штрафов, еще 18 – расследуются дальше. Большинство из них связаны с нарушением запрета на экспорт предметов роскоши или товаров, которые могут помогать российской оборонке.

На прошлой неделе сообщалось, что швейцарская прокуратура изучает возможные нарушения санкций страны против РФ, введенных из-за вторжения России в Украину.

В то же время в прошлом году Швейцария отклонила предложение о присоединении страны к рабочей группе G7 по поиску активов подсанкционных россиян.