Пентагон не подготовил заранее для украинских военных адекватных планов для обслуживания переданной военной техники, такой как танки Abrams и комплексы Patriot.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч, его заявление приводит агентство Bloomberg.

"Министерство обороны США предоставило Украине бронетехнику и системы противовоздушной обороны без плана обеспечения их долгосрочного использования", – заявил Роберт Сторч, обнародовав во вторник два отчета.

"Хотя Министерство обороны сейчас работает над разработкой такого плана, отсутствие предусмотрительности в этом вопросе вызывает беспокойство и должно быть немедленно исправлено", – добавил генеральный инспектор.

Сторч отметил, что Пентагон "обеспечил базовые учебные курсы по эксплуатации и техническому обслуживанию систем ПВО Patriot, а также начальные запчасти и расходные материалы", но не разработал "передовую подготовку для решения задач по техническому обслуживанию, процесс прогнозирования потребностей в поддержке, систему снабжения для обеспечения запасными частями или объекты, необходимые для выполнения деятельности по поддержанию".

Поскольку выделение средств на предоставление Украине дополнительных вооружений заблокировано республиканской оппозицией в Палате представителей Конгресса США, потребность в поддержке уже поставленного вооружения приобретает дополнительное значение, подчеркивает агентство.

По состоянию на август прошлого года Пентагон передал 186 боевых машин Bradley, 189 боевых машин Striker и 31 танк M1 Abrams, а также неопределенное количество Patriot, согласно второму из двух отчетов.

Без запланированной поддержки – в том числе надлежащих запасных частей, боеприпасов и технического обслуживания – "украинцы не смогут поддерживать эти системы вооружений в их борьбе против полномасштабного российского вторжения", – подытожил генеральный инспектор Пентагона.

Однако офис Сторча обнаружил, что в случае с армейскими системами Министерство обороны "предоставило ограниченное количество запасных частей, боеприпасов и технической поддержки" после их передачи и "не координировало и не адаптировало эти усилия во всеобъемлющий план поддержки".

Напомним, один из прошлых отчетов генерального инспектора Министерства обороны США обнаружил, что ведомство не смогло оперативно или в полной мере отчитаться о почти 40 тысячах единиц оружия, которые предназначались для помощи Украине, начиная с 2014 года.

В Министерстве обороны США в ответ на это отметили, что пока нет достоверных доказательств попадания американского оружия не в те руки.