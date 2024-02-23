Еврокомиссия разблокирует 137 миллиардов евро для Польши

Европейская комиссия на следующей неделе начнет разблокировать выплаты в размере 137 миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Польши, которые были заморожены из-за проблем с верховенством права в стране при предыдущей власти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на пресс-конференции в Варшаве заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует Politico.

"На следующей неделе Еврокомиссия примет два решения по европейским фондам, которые сейчас заблокированы для Польши. Эти решения высвободят для Польши до 137 миллиардов евро", – отметила она.

Президент Еврокомиссии добавила, что средства поступят из плана восстановления ЕС, а также из фондов сплоченности.

В начале этой недели министр юстиции Польши Адам Боднар представил в Брюсселе "план действий", направленный на прекращение длительного спора относительно верховенства права между ЕС и Варшавой, который начался во времена предыдущего правительства "Права и справедливости".

Фон дер Ляйен отметила, что план является "мощным заявлением", и приветствовала стремление правительства Дональда Туска восстановить независимость судебной власти.

"Это четкая дорожная карта для Польши, и ваши усилия являются решающими", – сказала она, обращаясь к Туску.

В прошлом году после парламентских выборов в Польше Еврокомиссия заявила, что поищет способы предоставить Польше доступ к финансированию из европейских фондов после прихода к власти нового правительства, от которого имеют положительные ожидания в вопросе верховенства права.

В январе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС близок к разблокированию части из 60 миллиардов евро финансирования Польши, которое до сих пор было преимущественно заморожено из-за отступления страны от норм демократии.