В Совете Европы отреагировали на приговор в РФ сопредседателю "Мемориала"

В Совете Европы осудили приговор российского суда в отношении сопредседателя правозащитной организации "Мемориал" Олега Орлова.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовала комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

Она отметила, что Олег Орлов был одним из партнеров комиссара Совета Европы по правам человека, и что это еще один удар по справедливости и правам человека внутри России.

The sentencing of Oleg Orlov, of Memorial, a long standing partner of my office, is another blow to justice and #humanrights in the Russian Federation. I stand in solidarity with Oleg in this difficult time. He should be freed.