Фермеры ЕС приветствовали выгодное для них решение комитета Европарламента о торговле с Украиной 

Фермерские организации ЕС приветствовали голосование в комитете по вопросам сельского хозяйства Европарламента, который призвал к усилению гарантий против импорта продовольствия в контексте недавнего предложения Еврокомиссии продолжить либерализацию торговли с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В конце января Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

Несмотря на включение в предложение ЕС защитных мер против чрезмерного импорта продовольствия, шесть основных ассоциаций фермеров и производителей продуктов питания ЕС считают, что эти меры представляют угрозу для стабильности рынка продовольственных товаров ЕС.

В понедельник вечером комитет по вопросам сельского хозяйства Европарламента одобрил заключение, которое соответствует требованиям фермеров ЕС.

Заключение адресовано компетентному комитету по вопросам торговли, который может принять или не принять поправки во внимание.

Компании Copa и Cogeca, переработчики и трейдеры мяса птицы в ЕС, производители сахара, производители кукурузы, производители свеклы, а также союз оптовых продавцов яиц птицы и дичи заявили в совместном пресс-релизе, что голосование комитета по вопросам сельского хозяйства "доказывает, что компромисс относительно торговых мер в отношении Украины возможен, и комитет по вопросам торговли "должен черпать из этого вдохновение".

Согласно заключению, одобренному депутатами Европарламента, защитные меры должны охватывать все сектора, в то время как "экстренный тормоз", предназначенный для восстановления пошлин на мясо птицы, яйца и сахар, должен также охватывать зерновые, мед и масличные культуры.

В то время как Еврокомиссия предложила превышение среднего уровня импорта в 2022-23 годах в качестве триггера для механизма "экстренного тормоза", депутаты Европарламента по вопросам сельского хозяйства предложили 2021-22 года, то есть довоенный уровень.

По мнению евродепутатов из аграрного комитета, ЕС должен использовать средства из 50-миллиардного фонда для Украины для закупки и хранения продовольствия, импортируемого из Киева, для стабилизации рыночных цен в случае чрезмерного наплыва продовольственных товаров.

Между тем, Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) обратился к членам комитета по вопросам торговли Европейского парламента.

"Ваш голос может стать решающим для экономической судьбы Украины в этом решающем году", – говорится в пресс-релизе, опубликованном УКАБ во вторник.

"Любые предложения по ограничению украинского сельскохозяйственного импорта на европейский рынок могут стать катастрофой для украинской экономики", – говорится в заявлении. Тем временем в комитете по вопросам торговли евродепутаты подали 51 поправку к регулированию.

Некоторые из них перекликаются с поправками аграрного комитета, например, относительно периода 2021-22 годов и распространения "экстренного торможения" на зерновые, масличные культуры и пшеницу.

Совет ЕС предварительно одобрил предложение Еврокомиссии о либерализации торговли без изменений.

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