Еврокомиссия окончательно разблокировала для Польши 137 млрд евро из фондов ЕС

Еврокомиссия окончательно разблокировала для Польши доступ к 137 млрд евро из различных фондов Евросоюза, которые ранее Варшава не могла получить из-за вопросов к судебной системе и верховенству права.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия приняла два акта, которые позволят Польше получить доступ к этим средствам.

В частности, Еврокомиссия пришла к выводу, что Варшава на достаточном уровне выполнила два требования для получения средств из Фонда восстановления и устойчивости: о независимости судебной системы, в части, касающейся дисциплинарной ответственности судей, а также по использованию IT-инструмента Arachne для контроля и аудита, который считается предохранителем от злоупотреблений.

По итогам этой оценки Еврокомиссии, когда ее утвердят страны-члены, Польша в последующие недели сможет получить первые 6,3 млрд евро из всего 59,8 млрд доступных средств.

Кроме того, Еврокомиссия определила, что Польша на этом этапе выполнила требования для получения средств из бюджета ЕС на 2022-27 годы по программам для "политики сплоченности", рыбного хозяйства и внутренних дел. Это в целом до 76,5 млрд евро.

"Еврокомиссия приветствует обязательство правительства Польши обратить внимание на давние беспокойства относительно верховенства права, в более широком объеме, чем те, что касаются дисциплинарного режима для судей, в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. Во время Совета ЕС по общим вопросам 20 февраля польские власти представили амбициозный план действий по верховенству права в Польше для реагирования на проблемы, на которые обратила внимание Еврокомиссия в процедуре по ст. 7 (1)", – отметили в коммюнике.

Если с соблюдением условий в будущем снова возникнут проблемы, дальнейшие перечисления средств могут снова приостановить.

Напомним, эти решения по разблокированию средств для Польши анонсировали на прошлой неделе во время визита президента Еврокомиссии в Варшаву.