В Стамбуле сообщают о попытке теракта под судом, двух нападавших застрелили

Несколько человек открыли огонь по полиции под зданием суда в Стамбуле, двух нападавших застрелили и одного задержали раненым.

Об этом сообщает государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Нападавшие, которых называют членами Революционной народно-освободительной партии (DHKP/C), открыли огонь по охранникам перед въездом в суд.

В результате инцидента двое нападавших, мужчина и женщина, погибли, и шесть человек получили ранения, из которых трое – правоохранителей.

Третьего нападавшего, который получил ранения, поймали вскоре после того.

На место происшествия приезжал главный прокурор Стамбула, а министр внутренних дел в своем комментарии относительно инцидента поблагодарил правоохранителей за работу и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, в конце января в воскресенье произошел теракт в одной из церквей Стамбула с гибелью одного человека, после того задержали десятки человек. Ответственность за нападение взяло на себя ИГИЛ.