Британия продолжит беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года

В четверг Великобритания заявила, что продолжит беспошлинную торговлю с Украиной почти на все товары до 2029 года, предоставляя Киеву дальнейшие благоприятные торговые условия после вторжения России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Великобритания отменила тарифы на всю свою торговлю с Украиной после начала полномасштабного вторжения РФ два года назад, и ранее они договорились, что эта договоренность продлится до марта 2024 года.

Британское министерство бизнеса и торговли заявило, что беспошлинная торговля будет продлена на все товары на пять лет, за исключением яиц и мяса птицы, которые будут продлены на два года, и что британские фирмы также получат выгоду от отмены тарифов для экспорта в Украину.

"Это соглашение обеспечивает крайне необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украине, ее бизнесу и народу, что имеет решающее значение для ее восстановления", – сказал младший министр торговли Грег Хэндс, добавив, что поддержка Британии будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

Великобритания поддерживает военные усилия Украины, предоставляя оружие и помощь, а также благоприятные торговые условия, включая новое соглашение о цифровой торговле.

Ранее во время визита британского премьера Риши Сунака в Киев состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО. Это первое двустороннее соглашение во исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и государствами, которые к ним присоединились.

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