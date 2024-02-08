NYT со ссылкой на "источники" пишет, что Ил-76 под Белгородом сбили ракетой Patriot

Американское издание The New York Times со ссылкой на "американских чиновников" 8 февраля написало, что грузовой самолет Ил-76 над Белгородской областью России в прошлом месяце сбили ракетой системы Patriot.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию американского издания.

Как пишет NYT со ссылкой на свои источники, Ил-76 сбил перехватчик системы Patriot, который предоставил "один из европейских партнеров" США.

Публично американские чиновники не комментируют, чем именно был сбит самолет, хотя те, с которыми на условиях анонимности поговорило The New York Times, заявили, что "сообщения об использовании ракеты Patriot были точными", говорится в материале.

Статья NYT является одним из первых сообщений об американских оценках инцидента, который произошел 24 января над Белгородской областью РФ.

Минобороны России тогда заявило, что самолет вез в Белгород украинских военнослужащих для обмена пленными и они якобы погибли.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, но ведомство не располагает данными об украинских пленных на борту самолета. На предыдущий обмен пленных доставляли самолетом, но тогда предупредили об этом.