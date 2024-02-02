СМИ: Чехия выступила за покупку артиллерийских снарядов для Украины за пределами ЕС

Европа не выполняет свое обещание отправить 1 миллион артиллерийских снарядов в Украину до марта, и чехи говорят, что пришло время искать поставщиков за пределами ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

Сначала ЕС пообещал поставить 1 миллион снарядов до марта, и Франция возглавила призывы к Европе наращивать собственный промышленный потенциал для доставки боеприпасов в Киев. Однако теперь ЕС заявляет, что до марта Украина получит 524 000 снарядов, а до конца года обещано поставить лишь 1,1 млн снарядов.

Разочарованная таким дефицитом, Прага подталкивает страны ЕС к финансированию закупки, по ее оценкам, 450 000 артиллерийских снарядов, доступных за пределами Евросоюза, рассказали Politico четыре дипломата и человек, знакомый с ходом переговоров.

Когда в начале 2023 года ЕС описывал свои обязательства по военной помощи, Франция – лидер оборонной промышленности сообщества – настаивала на том, чтобы субсидии были направлены только на местное производство, а не выводились за границу.

Но призыв Чехии повышает вероятность того, что вместо этого Европа обратится к оружейным компаниям Южной Кореи, Турции и Южной Африки. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель особо отметил, что Корея – крупный производитель оружия – может быть использована для получения дополнительных снарядов.

Один дипломат сообщил, что цифра 450 000 была озвучена во время неформальной встречи министров обороны ЕС в Брюсселе в среду. Премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал своим коллегам во время саммита лидеров ЕС в четверг, что снаряды могут быть получены из-за пределов ЕС, чтобы помочь Евросоюзу выполнить свое обещание, по словам другого чиновника, который был проинформирован о ходе переговоров.

В начале января в Еврокомиссии выражали уверенность, что в ЕС смогут произвести миллион боеприпасов для Украины до весны этого года, несмотря на то, что процесс затормозился.

В начале декабря министр обороны Германии Борис Писториус напомнил свое предыдущее заявление о том, что ЕС не сможет передать Украине миллион боеприпасов до весны 2024 года, но пообещал, что ситуация улучшится.