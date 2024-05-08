Гренландия приостанавливает участие в форуме стран Северной Европы из-за "дискриминации"

Власти Гренландии – автономии в составе Дании – объявили о приостановлении участия в формате Совета министров северных стран (Северного совета), пожаловавшись на дискриминацию из-за отсутствия приглашения на грядущую встречу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Глава правительства Гренландии Муте Эгеде в открытом письме к Швеции, которая сейчас председательствует в Северном совете, пожаловался на отсутствие приглашения на предстоящую встречу по вопросам внешней политики и политики безопасности.

На эту встречу пригласили только министров из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, а также Германию, которая не является членом Северного совета. Ни одна из автономных территорий нордического региона – Гренландия, Фарерские острова и Аландские острова – не получили приглашений.

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"Я не могу продолжать участвовать в мероприятиях, где существует дискриминация между участниками", – написал Эгеде.

Он добавил, что пересмотрит решение о приостановлении членства Гренландии в Северном совете, если она позволит ей "участвовать на равных условиях с другими государствами-членами во всех вопросах, включая вопросы внешней, безопасности и оборонной политики".

Решение принято на фоне напряженных отношений между Данией и Гренландией.

Островная страна имеет собственный флаг, язык, институты и премьер-министра, но зависит от датской дотации, которая составляет более половины бюджета, и не имеет автономии в вопросах обороны, правосудия и внешней политики.

В начале года группа женщин коренного народа Гренландии подала в суд на Данию за принудительную контрацепцию в 1960-70-х годах и требует общей компенсации в размере почти 6,3 миллиона долларов.