Германия всё же примет участие в учениях войск "коалиции решительных" в Польше

Германия всё же примет участие в военных учениях с участием стран "коалиции решительных", которые впервые пройдут в Польше, несмотря на ранее появившуюся противоположную информацию по этому поводу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Германия примет участие в этих учениях", – заявил пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус немецкому пресс-агентству. "Федеральное правительство изучает, как именно будет выглядеть это участие", – добавил он.

По словам Корнелиуса, в пятницу этот вопрос также будет обсуждаться на заседании немецко-французского совета по вопросам безопасности и обороны.

Еще во вторник из правительственных кругов в Берлине сообщалось, что Германия не будет участвовать.

"Коалиция решительных" в понедельник на встрече в Париже по предложению Франции неожиданно договорилась о проведении первых учений многонациональных сил для поддержки Украины. Первые учения должны состояться в Польше.

Первые учения должны быть небольшими. В их рамках сначала будут проверены структуры управления и механизмы принятия решений. Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск назвал среди стран-участниц учений, помимо Польши, также Францию и Великобританию.